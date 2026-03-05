Водителям посоветовали объезжать пробку на М-4 в Ростовской области

В Ростовской области, в районе 986 — 983 км трассы М-4 «Дон», собрались заторы. По информации Госавтоинспекции, движение затруднено в южном направлении.
Объездной маршрут: съезд на развязке 983 км М-4 «Дон» в Красный Сулин, далее через Новошахтинск, выезд на М-4 «Дон» на развязке 1002 км.
Судя по интернет-картам, в указанном районе сложности с проездом сохраняются около поселка Аютинского, рабочего поселка Горный, хуторов Пушкин и Пролетарка. Напомним, ранее сообщалось о ямочном ремонте на учасках с 986 по 987 км и на 996 км трассы М-4.
