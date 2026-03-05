Водителям посоветовали объезжать пробку на М-4 в Ростовской области

Судя по интернет-картам, в указанном районе сложности с проездом сохраняются около поселка Аютинского, рабочего поселка Горный, хуторов Пушкин и Пролетарка. Напомним, ранее сообщалось о ямочном ремонте на учасках с 986 по 987 км и на 996 км трассы М-4.