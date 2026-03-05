Умерла 8-летняя самая красивая девочка России

«Сначала врачи нам ставили диагноз атонико-астатической формы ДЦП. Когда случился регресс, в год и два месяца — аутизм и тетрапарез. И буквально вскользь от невролога я узнала о существовании такой болезни как синдром Ретта. Когда я начала изучать её, поняла, что многое сходится. Мне стали попадаться в интернете страшные видео, и я думала про себя: “Что угодно, но только не это”. И только, когда нам уже был год и восемь месяцев, нас отправили на приём к генетику. Мы сдали анализ и через два месяца получили подтверждение диагноза», — рассказывала ранее vrn.aif.ru мама девочки Ольга Никитина.