Метрополитен раскрыл интригу, куда ведет закрытый вход в переходе между «Октябрьской» и «Купаловской»

Метрополитен раскрыл интригу, куда ведет закрытый выход в круглом вестибюле между «Октябрьской» и «Купаловской».
«В воображении пассажира там может быть все что угодно: ресторан, игорный клуб, проводятся бои без правил, возможно, собираются рыцари тайного ордена. Там могут происходить даже очень странные дела», — пишет телеграм-канал «Минский метрополитен».
На деле же все прозаично. За дверьми есть помещение, где каждое утро проходят инструктаж работники службы безопасности метро перед началом дежурства.
