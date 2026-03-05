Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метрополитен раскрыл интригу, куда ведет закрытый вход в переходе между «Октябрьской» и «Купаловской»

Метрополитен сказал, что за дверью в круглом вестибюле между линиями метро.

Источник: Комсомольская правда

Метрополитен раскрыл интригу, куда ведет закрытый выход в круглом вестибюле между «Октябрьской» и «Купаловской».

«В воображении пассажира там может быть все что угодно: ресторан, игорный клуб, проводятся бои без правил, возможно, собираются рыцари тайного ордена. Там могут происходить даже очень странные дела», — пишет телеграм-канал «Минский метрополитен».

На деле же все прозаично. За дверьми есть помещение, где каждое утро проходят инструктаж работники службы безопасности метро перед началом дежурства.

Кстати, юрист сказала о штрафе до 900 рублей из-за птичьего помета на окнах в Беларуси.

Кроме того, налог на собак в Минске будет начисляться всем владельцам, независимо от факта регистрации животного с 1 июля 2026: «Информацию соберут из разных источников».

Мы писали, что жених-бизнесмен подарил белорусской теннисистке Арине Соболенко кольцо с бриллиантом 12 карат в платиновой оправе и вставками изумрудов: «Может стоить $800 тысяч».