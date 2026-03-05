Фултонская речь Черчилля была произнесена 80 лет назад

Далее Черчилль перешел ко второй угрозе — тирании — и много говорил об особой роли англосаксонских народов, которые с незапамятных времен привержены идее прав человека. Право избирать свою власть и форму правления на честных и несфальсифицированных выборах, свободно писать и говорить, право на справедливое судебное разбирательство — все это, по мнению экс-премьера, были не просто реалии жизни в США и Британии. «Таково послание британского и американского народов всему человечеству. Давайте же проповедовать то, что мы делаем, и делать то, что мы проповедуем», — говорил он.