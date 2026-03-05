Самарская Госжилинспекция получит право штрафовать за сосульки и снег по камерам

На заседании правительства Самарской области 4 марта одобрили законопроект, который наделит Госжилинспекцию правом рассматривать дела о нарушениях благоустройства по данным автоматических камер. Документ был разработан по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. В первую очередь речь идет о снеге, наледи и сосульках на крышах нежилых зданий.
«Предлагается расширить перечень составов, по которым возможен упрощенный порядок фиксации без составления протоколов с помощью средств фото- и видеофиксации, дополнив его непроведением мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, сооружений и крыш их подъездов», — пояснил врио главы ГЖИ Георгий Степанян.
Порядок работы муниципальных административных комиссий при этом не меняется. Новые меры позволят увеличить количество контролируемых объектов и быстрее реагировать на нарушения. Виталий Шабалатов, председатель правительства, также предложил муниципалитетам продумать изменения в местные нормативные акты для улучшения качества содержания территорий.