Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарская Госжилинспекция получит право штрафовать за сосульки и снег по камерам

В Самарской области смогут наказывать нарушителей по очистке снега с крыш без составления протоколов.

Источник: Комсомольская правда

На заседании правительства Самарской области 4 марта одобрили законопроект, который наделит Госжилинспекцию правом рассматривать дела о нарушениях благоустройства по данным автоматических камер. Документ был разработан по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. В первую очередь речь идет о снеге, наледи и сосульках на крышах нежилых зданий.

«Предлагается расширить перечень составов, по которым возможен упрощенный порядок фиксации без составления протоколов с помощью средств фото- и видеофиксации, дополнив его непроведением мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, сооружений и крыш их подъездов», — пояснил врио главы ГЖИ Георгий Степанян.

Порядок работы муниципальных административных комиссий при этом не меняется. Новые меры позволят увеличить количество контролируемых объектов и быстрее реагировать на нарушения. Виталий Шабалатов, председатель правительства, также предложил муниципалитетам продумать изменения в местные нормативные акты для улучшения качества содержания территорий.