Самарская Госжилинспекция получит право штрафовать за сосульки и снег по камерам

На заседании правительства Самарской области 4 марта одобрили законопроект, который наделит Госжилинспекцию правом рассматривать дела о нарушениях благоустройства по данным автоматических камер. Документ был разработан по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. В первую очередь речь идет о снеге, наледи и сосульках на крышах нежилых зданий.