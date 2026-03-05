Башкирия стала участником федерального проекта помощи подросткам из группы риска

Башкирия вошла в число десяти регионов, где стартует федеральный проект «Переправа». Инициатива направлена на помощь подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и их семьям. Подробности реализации обсуждали на заседании экспертной группы Общественной палаты России.
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что количество правонарушений среди несовершеннолетних увеличивается. Главная задача проекта — предотвратить такие случаи. Для этого в регионах-участниках создадут комплексную систему поддержки, которая объединит новые эффективные методы профилактики.
Детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина пояснила, что проект поможет молодым людям избежать серьезных ошибок и поддержит семьи в трудные периоды.
