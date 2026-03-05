В СПЧ призвали провести амнистию для женщин к празднику 8 марта

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Женщины, впервые осужденные за ненасильственные преступления, должны попасть под амнистию к 8 марта, заявила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
«Конечно, нужна (амнистия женщин к 8 марта — ред.), очень нужна… Мне кажется, вообще в принципе не может быть такого периода, когда бы мы в такой амнистии не нуждались и в помиловании не нуждались», — сказала член СПЧ, отвечая на вопрос о том, нужна ли амнистия женщин к 8 марта.
По мнению Меркачевой, под амнистию в первую очередь должны попасть женщины, которые впервые осуждены за совершение ненасильственного преступления.
«Нужно освобождать под амнистию тех женщин, которые имеют детей… Вторая категория, конечно же, больные. У нас большое количество — я сейчас говорю, не преувеличивая — женщин, которые с онкологией находятся в СИЗО», — отметила правозащитница.
Кроме того, по словам члена СПЧ, амнистия должна коснуться женщин, осужденных по экономическим статьям за предпринимательскую деятельность, а также врачей.
«Врач, человек спас многих уже априори. А почему бы амнистию не применить? Я уверена, что врач-кардиолог не станет рецидивистом. И она тоже оценит то, что государство проявило к ней гуманизм», — уточнила Меркачева.