Зефир и пастила могут стать хорошей заменой конфетам, рассказала эксперт

Кованова отметила, что пастила и зефир — это быстрые углеводы с минимальным содержанием жиров. Используется спортсменами как источник быстрой энергии и для восстановления запасов гликогена. Кроме того, зефир и пастила помогают «добрать» нужное количество углеводов в сутки.