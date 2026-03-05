Зефир и пастила могут стать хорошей заменой конфетам, рассказала эксперт

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Зефир и пастила могут стать оптимальной заменой конфетам, их употребляют спортсмены в качестве источника быстрой энергии, пишет aif.ru ссылаясь на слова диетолога, нутрициолога Софии Ковановой.
Кованова отметила, что пастила и зефир — это быстрые углеводы с минимальным содержанием жиров. Используется спортсменами как источник быстрой энергии и для восстановления запасов гликогена. Кроме того, зефир и пастила помогают «добрать» нужное количество углеводов в сутки.
«За счет отсутствия жира такие сладости быстрее усваиваются. Классический зефир состоит преимущественно из яблочного пюре, яичного белка, сахара и природных загустителей — пектина или агар-агара, которые положительно влияют на пищеварение», — подчеркнула она.