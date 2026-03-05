Бывший замгубернатора Ростовской области перешел на работу в полпредство СЗФО

Заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов перешел на новую должность и занял пост в аппарате полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующая информация опубликована на сайте госведомства.
— Начальником департамента по вопросам внутренней политики стал Хохлов Артем Андреевич. До назначения в аппарат он занимал должность заместителя губернатора Ростовской области, — говорится в публикации.
Известно, что нового главу департамента на еженедельном оперативном совещании представил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя.
Напомним, Артем Хохлов был заместителем губернатора Ростовской области с 2020 года. На этой должности он занимался вопросами цифрового развития, информационных технологий и связи, физкультуры и спорта, а также молодежной политики. До этого чиновник занимал должности помощника губернатора, работал в минимущества и региональном департаменте потребительского рынка.
