Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший замгубернатора Ростовской области перешел на работу в полпредство СЗФО

Артем Хохлов покинул пост заместителя губернатора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов перешел на новую должность и занял пост в аппарате полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующая информация опубликована на сайте госведомства.

— Начальником департамента по вопросам внутренней политики стал Хохлов Артем Андреевич. До назначения в аппарат он занимал должность заместителя губернатора Ростовской области, — говорится в публикации.

Известно, что нового главу департамента на еженедельном оперативном совещании представил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя.

Напомним, Артем Хохлов был заместителем губернатора Ростовской области с 2020 года. На этой должности он занимался вопросами цифрового развития, информационных технологий и связи, физкультуры и спорта, а также молодежной политики. До этого чиновник занимал должности помощника губернатора, работал в минимущества и региональном департаменте потребительского рынка.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.