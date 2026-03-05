Бывший замгубернатора Ростовской области перешел на работу в полпредство СЗФО

Напомним, Артем Хохлов был заместителем губернатора Ростовской области с 2020 года. На этой должности он занимался вопросами цифрового развития, информационных технологий и связи, физкультуры и спорта, а также молодежной политики. До этого чиновник занимал должности помощника губернатора, работал в минимущества и региональном департаменте потребительского рынка.