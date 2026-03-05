В микрорайоне Юбилейном Иркутска обустроят новое общественное пространство

В 2026 году в Иркутске благоустроят территорию в микрорайоне Юбилейном. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, речь идет об участке от объездной дороги до дороги на Госпиталь ветеранов, рядом с домом № 9а. Проект поддержали почти 20 тысяч жителей во время Всероссийского голосования в прошлом 2025 году.