В микрорайоне Юбилейном Иркутска обустроят новое общественное пространство

В 2026 году в Иркутске благоустроят территорию в микрорайоне Юбилейном. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, речь идет об участке от объездной дороги до дороги на Госпиталь ветеранов, рядом с домом № 9а. Проект поддержали почти 20 тысяч жителей во время Всероссийского голосования в прошлом 2025 году.
— На территории появится деревянный настил с пешеходным ограждением и тротуарная плитка. Ее общая площадь составит около двух тысяч квадратных метров. Центром притяжения станет детский комплекс в форме огромного карася размером 21 на 12 метров. Внутри установят горку, канатные сетки и другие игровые элементы. Пол там покроют резиновой крошкой, — рассказывают в администрации.
Также смонтируют 70 светодиодных светильников, семь объемных арок с подсветкой, поставят больше 30 скамеек и 40 урн. Озеленению уделят особое внимание: разобьют газоны на площади свыше 5,5 тысячи квадратных метров и высадят 107 деревьев и кустарников.
