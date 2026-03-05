Иран заявил о применении новейшей сверхтяжелой ракеты в конфликте

«Сверхтяжелая ракета “Хорремшахр 4” была запущена в сторону оккупированных территорий (в сторону Израиля — ред.)», — говорится в сообщении, к нему прикреплено видео, на котором, как утверждает IRIB, запечатлен момент запуска ракеты.
Ранее иранский телеканал Press TV сообщал, что КСИР поставил ракету «Хоррешмахр 4» на боевое дежурство на одной из своих ракетных баз. Дальность полета новой иранской ракеты составляет 2 тысячи километров, она может нести боевую часть с взрывчатым веществом массой 1,5 тысячи килограмм.
