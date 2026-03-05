Ричмонд
Омский врач пояснила, как беременным заниматься спортом без вреда для плода

Во втором триместре можно увеличивать нагрузки, а в первом и третьем нужна особая осторожность.

Источник: Комсомольская правда

Постоянно и активно тренирующимся женщинам и профессиональным спортсменкам придется сбавить темп занятий с наступлением беременности. В ряде случаев и вовсе нужно будет временно направить усилия в иное русло. Наиболее безопасный период для спорта — второй триместр, в первом и третьем важно вести себя осторожно. Об этом рассказали в 5 марта минздраве Омской области.

Беременным следует избегать тех тренировок, которые связаны с прыжками, подскоками, вибрацией, кислородным голоданием, охлаждением или перегреванием, а также чреватых падениями, травмами и ударами в живот. Если женщина занималась фитнесом в первые три месяца, то во втором триместре набор упражнений обычно позволяется расширить.

«Собираясь заниматься какой-либо гимнастикой, пусть даже из книжки для беременных, следует проконсультироваться со своим врачом», — предупредила врач ЛФК перинатального центра Инна Лавриненко.

Правильно организованные физнагрузки во время беременности помогают ее гармоничному протеканию, готовят женщину к родам и положительно сказываются на последующем периоде.

Ранее мы рассказали, какие признаки помогают распознать смертельно опасный жир на животе.

