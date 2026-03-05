Омский врач пояснила, как беременным заниматься спортом без вреда для плода

Постоянно и активно тренирующимся женщинам и профессиональным спортсменкам придется сбавить темп занятий с наступлением беременности. В ряде случаев и вовсе нужно будет временно направить усилия в иное русло. Наиболее безопасный период для спорта — второй триместр, в первом и третьем важно вести себя осторожно. Об этом рассказали в 5 марта минздраве Омской области.