Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-5 в Башкирии сняли ограничения для автобусов и грузовиков

Движение на участке с 1480 по 1548 километр полностью восстановлено.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сняли ограничения на движение транспорта по федеральной трассе М-5 «Урал». В госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с 15 часов 5 марта пассажирские автобусы, маршрутные такси и грузовики могут свободно проезжать по участку с 1480 по 1548 километр в Уфимском и Иглинском районах.

Ранее проезд был закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время все дороги региона открыты для всех видов транспорта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.