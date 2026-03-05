На трассе М-5 в Башкирии сняли ограничения для автобусов и грузовиков

В Башкирии сняли ограничения на движение транспорта по федеральной трассе М-5 «Урал». В госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с 15 часов 5 марта пассажирские автобусы, маршрутные такси и грузовики могут свободно проезжать по участку с 1480 по 1548 километр в Уфимском и Иглинском районах.
Ранее проезд был закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время все дороги региона открыты для всех видов транспорта.
