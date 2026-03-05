Юные спортсмены из Суворовского вошли в число призеров общероссийского турнира

Спортсмены Суворовского жилого района победили в общероссийском турнире по гонкам с препятствиями, которые прошли в городе Волжск республики Марий Эл. Всего в соревнованиях приняло участие свыше 100 человек со всей России.
По словам организаторов гонки, они подготовили для состязаний такую полосу препятствий, которую ранее не удавалось покорить ни одному спортсмену.
Пройти ее нужно было в три этапа. И за время прохождения продемонстрировать не только скорость и технику выполнения упражнений, но и свою выносливость. Все участники были поделены на семь возрастных категорий. Также отдельно были выделены новички-любители.
Ростовскую область на соревнованиях представили спортсмены клуба «Суворов» Любовь и Анатолий Семеновы, которые выступали в категориях 11−12 и 5−6 лет соответственно. Старшая сестра заняла первое место в своей категории. А Анатолий занял третью ступеньку пьедестала в своей.
Отметим, что ребята готовятся к состязаниям в Суворовском жилом районе. Именно здесь расположена тренировочная база Федерации гонок с препятствиями Ростовской области, частью которой является спортклуб «Суворов».
Фото: предоставлено СК «Суворов».
НАША СПРАВКА.
Федерация гонок с препятствиями Ростовской области была создана в 2020 году. На тот момент это была первая федерация нового для России вида спорта, и с нее началось развитие гонок с препятствиями на Юге России. Во многом это случилось благодаря поддержке со стороны застройщика Суворовского — объединения «ВКБ-Новостройки». Способствовало достижению успехов в этой дисциплине и создание велобеговой трассы «Горный манеж» с длиной круга 4,5 км и набором высоты в 125 метров. Кроме того, во дворах двух жилых домов Суворовского были установлены единственные в донской столице спортивные «суперниндзя-площадки», доступные для всех его жителей.
Таким образом, зародившийся относительно недавно новый спорт спорта, благодаря энтузиазму атлетов и поддержке застройщика Суворовского, активно развивается в самом молодом жилом районе Ростова-на-Дону.