Юные спортсмены из Суворовского вошли в число призеров общероссийского турнира

Федерация гонок с препятствиями Ростовской области была создана в 2020 году. На тот момент это была первая федерация нового для России вида спорта, и с нее началось развитие гонок с препятствиями на Юге России. Во многом это случилось благодаря поддержке со стороны застройщика Суворовского — объединения «ВКБ-Новостройки». Способствовало достижению успехов в этой дисциплине и создание велобеговой трассы «Горный манеж» с длиной круга 4,5 км и набором высоты в 125 метров. Кроме того, во дворах двух жилых домов Суворовского были установлены единственные в донской столице спортивные «суперниндзя-площадки», доступные для всех его жителей.