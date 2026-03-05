Жителям 40 стран стала доступна регистрация в MAX

В ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в мессенджере — помимо пользователей из России и Белоруссии — появилась у жителей семи стран СНГ.
«Регистрация в Max стала доступна жителям 40 стран. Отправлять сообщения и совершать звонки в Max смогут пользователи из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для регистрации в мессенджере необходимо скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и проверочный код из смс. Кроме того, зарегистрироваться в Max можно с сим-картой местных операторов, в том числе Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы.
Начать общение с пользователями из других государств можно после добавления номеров друг друга в контакты — это необходимая мера безопасности. Для усиления защиты аккаунта можно установить двухфакторную аутентификацию, «Безопасный режим» и «Семейную защиту» — эти настройки доступны в профиле пользователя в разделе «Безопасность».