Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям 40 стран стала доступна регистрация в MAX

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Нацмессенджер Max теперь работает в 40 странах, включая Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку: пользователи могут установить приложение и зарегистрироваться в нем, сообщила пресс-служба Max.

Источник: © РИА Новости

В ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в мессенджере — помимо пользователей из России и Белоруссии — появилась у жителей семи стран СНГ.

«Регистрация в Max стала доступна жителям 40 стран. Отправлять сообщения и совершать звонки в Max смогут пользователи из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для регистрации в мессенджере необходимо скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и проверочный код из смс. Кроме того, зарегистрироваться в Max можно с сим-картой местных операторов, в том числе Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы.

Начать общение с пользователями из других государств можно после добавления номеров друг друга в контакты — это необходимая мера безопасности. Для усиления защиты аккаунта можно установить двухфакторную аутентификацию, «Безопасный режим» и «Семейную защиту» — эти настройки доступны в профиле пользователя в разделе «Безопасность».

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше