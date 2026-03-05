Жителям 40 стран стала доступна регистрация в MAX

Отмечается, что для регистрации в мессенджере необходимо скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и проверочный код из смс. Кроме того, зарегистрироваться в Max можно с сим-картой местных операторов, в том числе Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы.