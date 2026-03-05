Экс-заместитель губернатора Ростовской области частично признал вину

Бывший заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский частично признал вину в суде. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
Чиновник согласился с обвинением по статье «Превышение должностных полномочий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), но опроверг вину по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Слушания прошли накануне в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Напомним, судебные разбирательства в инстанции ведутся с конца января 2026 года.
На скамье подсудимых — бывший глава донского минсельхозпрода Константин Рачаловский, его экс-заместитель Ольга Горбанева, бывший первый заместитель и экс-советник губернатора Виктор Гончаров. Еще один подозреваемый — бизнесмен Вадим Ванеев.
По данным следствия, в 2018 году чиновники помогли группе компаний, работающей в сфере производства мяса птицы, получить субсидии на уплату процентов по инвесткредитам. При этом финансовое положение организации не позволяло получить подобную поддержку. В итоге произошло незаконное расходование бюджетных средств на сумму более 155 млн рублей.
Добавим, ранее в Ростове-на-Дону продлили меру пресечения экс-министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Подсудимую в рамках другого уголовного дела также подозревают в превышении полномочий.
