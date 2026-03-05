Ричмонд
Врач оценил риски заболевания раком после процедуры ЭКО

Врач-онколог Хомиди: процедура ЭКО не увеличивает риск заболевания раком.

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Нет убедительных доказательств того, что процедура ЭКО увеличивает общий риск развития онкологических заболеваний, несмотря на гормональную стимуляцию, рассказал врач-онколог, аспирант МНИОИ имени П. А. Герцена, эксперт фонда «Онкологика» Умар Хомиди порталу NEWS.ru.

«На сегодняшний день убедительных доказательств, что ЭКО увеличивает общий риск онкологии, нет. Несмотря на гормональную стимуляцию, крупные исследования не показали значимого роста заболеваемости раком молочной железы или яичников после процедуры», — сказал он.

При наличии наследственного риска решение принимается индивидуально, но в целом считать ЭКО доказанным провоцирующим фактором неправильно, отметил специалист.