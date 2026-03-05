Врач оценил риски заболевания раком после процедуры ЭКО

«На сегодняшний день убедительных доказательств, что ЭКО увеличивает общий риск онкологии, нет. Несмотря на гормональную стимуляцию, крупные исследования не показали значимого роста заболеваемости раком молочной железы или яичников после процедуры», — сказал он.