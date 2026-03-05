Ричмонд
Повлияет антициклон «Яннис»: Белгидромет рассказал о погоде в праздничный день 8 марта

Белгидромет: антициклон «Яннис» повлияет на погоду в Беларуси 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Белгидромете рассказали, какой будет погода в праздничный день 8 марта, сообщает БелТА.

«Антициклон JANNIS (“Яннис”. — Ред.) в предстоящие шесть суток подарит нам солнечную весеннюю погоду», — рассказали синоптики.

В праздничное воскресенье 8 марта местами по северо-востоку Беларуси ночью воздух охладится до −11 градусов, а дневные максимумы окажутся в пределах от +1 градуса по востоку до +16 градусов по западу страны. Ночью и утром местами не исключены слабые туманы и гололед.

Кстати, крупный белорусский импортер тюльпанов попался на сокрытии доходов перед 8 Марта.

А еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал актрисе Елене Яковлевой про ее женское обаяние и неповторимость.

Кроме того, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт призналась, почему 11 лет не была в отпуске.

