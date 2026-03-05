Священник рассказал, как уменьшить урон детям из-за развода

Также, по его словам, на фоне того, что суды в подавляющем большинстве случаев оставляют детей с матерями, в российском обществе остро стоит проблема разрыва связей ребенка с отцом и его родственниками после развода родителей. Такая практика, по его мнению, не только наносит вред психологическому состоянию ребенка и родителя, которые не могут полноценно общаться, но и нарушает права ребенка на сохранение семейных связей и права отца участвовать в воспитании ребенка, в принятии решений.