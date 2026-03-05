Священник рассказал, как уменьшить урон детям из-за развода

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Нужно законодательно установить проживание ребенка после развода родителей то с отцом, то с матерью на паритетной основе, в целом авторитет отца, его активное участие в жизни ребенка являются условием его здорового развития, крепкой семьи и решения демографических проблем, заявил председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства «Православный родительский комитет» священник Вячеслав Клюев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ с целью преодоления негативных демографических тенденций разработать комплекс мер для формирования ответственного отцовства, стимулирование более активного участия мужчин в создании и планировании семьи, в уходе за детьми и их воспитании.
«Разрушенный авторитет отца влечет разрушение всей педагогической системы — рушится авторитет учителя в классе, полицейского на улице, ученого в науке, священника в храме, правителя в стране, церкви в обществе. Естественно, в этой цепи разрушение авторитета Бога», — сказал отец Вячеслав Клюев на круглом столе в Общественной палате РФ на тему «Ответственное отцовство: воспитание и финансовое обеспечение ребенка».
Священник подчеркнул, что корень крепкой семьи — в христианской заповеди о почитании отца и матери, в сохранении традиционной семьи с ее ролью отца.
Также, по его словам, на фоне того, что суды в подавляющем большинстве случаев оставляют детей с матерями, в российском обществе остро стоит проблема разрыва связей ребенка с отцом и его родственниками после развода родителей. Такая практика, по его мнению, не только наносит вред психологическому состоянию ребенка и родителя, которые не могут полноценно общаться, но и нарушает права ребенка на сохранение семейных связей и права отца участвовать в воспитании ребенка, в принятии решений.
«Когда родители начинают проживать раздельно, государство должно проявлять дополнительную заботу о детях, способствовать сохранению семейных связей. Что же делать? В первую очередь — обеспечить реальную возможность реализации конституционных родительских прав и исполнения обязанностей на совместное воспитание детей обоими родителями, если они начинают проживать раздельно», — считает иерей.
В частности, Клюев предложил закрепить в законе презумпцию совместного проживания и воспитания ребенка после развода с каждым из родителей на паритетной или близкой к тому основе, а, когда это невозможно, необходим законодательно закрепленный минимум проживания ребенка со вторым родителем.
Второе направление работы, продолжил он, — принять комплекс обязательных семейных примирительных процедур, направленных на снижение уровня конфликта и сохранение брака, семейных связей детей. Это в том числе заключение родительских соглашений, планы воспитания и другие «предразводные фильтры», которые, если развод все же состоится, должны минимизировать его последствия.
«Третье направление — это совершенствование механизма юридической ответственности. Четвертое — обеспечение широкого просвещения общественности о многочисленных негативных последствиях конфликта родителей, развода, разрушения детско-родительской привязанности и семейных связей ребенка, а также популяризация традиционных российских духовно-нравственных семейных ценностей, включая отцовство», — заключил представитель РПЦ.