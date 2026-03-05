Родителям объяснили, как понять вовлеченность ребенка в мошенническую схему

«Мошенники все чаще используют подростков для участия в собственных схемах, в том числе в дропперстве — обналичивании похищенных денег. Молодые люди, увлеченные информационными технологиями, могут вовлекаться в совершение кибератак. Они часто попадаются из-за желания заработать легкие деньги или поддавшись авторитету взрослого друга. Изменения в финансах и поведении ребенка должны стать первыми тревожными сигналами. В данном случае обычно наблюдаются скрытность и перепады настроения. У подростка могут появиться дорогие товары или крупные суммы наличных, происхождение которых он не может объяснить», — сказал он.