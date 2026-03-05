Россельхознадзор использует дроны для проверки скота в Ангарском округе

Специалисты проводят проверки в Ангарском городском округе. Особое внимание уделяют Одинску. Чтобы осмотреть труднодоступные места, инспекторы используют беспилотники. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области.
— Дроны помогают быстро получить точную информацию о поголовье скота и условиях его содержания, — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Также с их помощью выявляют нарушения, а именно несанкционированные свалки биологических отходов и несоблюдение карантинных режимов. Все это происходит без лишнего контакта с владельцами животных.
