Омская судья подала в отставку при признаках дисциплинарного проступка

Областная Квалификационная коллегия судей в пятницу, 6 марта, проведет внеплановое заседание, где вся повестка будет о судье Русско-Полянского райсуда Омской Елене Никитиной.
Членам ККС вновь предлагают проанализировать заключение спецкомиссии о наличии в действиях судьи признаков дисциплинарного проступка. Вопрос выносится не впервые, причина переносов не известна. Они были неоднократно.
На этот раз в повестке вопрос дополнен и рассмотрением заявления Никитиной об отставке. Она намеревается покинуть пост с 19 марта.
Вся карьера данной судьи связана с Русско-Полянским райсудом. Изначально указ президента о назначении Елены Никитиной был подписан 28 мая 2014 года.
