Врач рассказала об опасности неправильного хранения БАДов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Неправильное хранение БАДов, приобретенных на маркетплейсах, может привести к негативным последствиям для здоровья, перед употреблением добавок необходимо проконсультироваться со специалистом, пишет News.ru, ссылаясь на слова гинеколога-эндокринолога Лилии Афанасьевой.
«БАДы — это комплекс витаминов, микроэлементов и минералов, используемых для обогащения рациона. Неправильное хранение может менять структуры веществ, это приводит к непрогнозируемым эффектам и осложнениям в организме при приеме», — пояснила эксперт.
Афанасьева отметила, что БАДы не относятся к лекарственным средствам, поэтому их могут реализовывать различные торговые точки, включая аптеки и интернет-магазины, ключевым требованием для продажи является наличие специальной маркировки на упаковке. Врач подчеркнула, что эта отметка позволяет идентифицировать продукцию в системе «Честный знак».
«Несмотря на наличие маркировки, покупки лучше совершать в аптеках или больших торговых сетях, имеющих лицензию для торговли лекарственными веществами. Наличие специально оборудованных складов с контролем влажности и температуры позволяет обеспечить сохранение лекарственных свойств. Кроме того, прием добавок должен быть определен врачом», — заключила Афанасьева.