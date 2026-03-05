Врач рассказала об опасности неправильного хранения БАДов

Афанасьева отметила, что БАДы не относятся к лекарственным средствам, поэтому их могут реализовывать различные торговые точки, включая аптеки и интернет-магазины, ключевым требованием для продажи является наличие специальной маркировки на упаковке. Врач подчеркнула, что эта отметка позволяет идентифицировать продукцию в системе «Честный знак».