Израиль пообещал учесть интересы РФ при атаках на Иран

Израиль учитывает высказанные Россией опасения в связи с угрозой атак по атомной электростанцией «Бушер», возводимой госкорпорацией «Росатом» на территории Ирана, и не рассматривает ее в качестве объекта для нанесения ударов. Об этом сообщил посол Израиля в России Одед Йосеф.

Источник: Reuters

По словам посла Израиля, АЭС «Бушер» в Иране не является израильской целью.

«Израиль ведет себя ответственно, поэтому, конечно, мы принимаем во внимание этот аспект. Мы общались с российскими коллегами по этому вопросу. Цель наших атак — это военная машина иранского режима», — сообщил Йосеф. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее, 3 марта, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев объявил о вывозе сотрудников корпорации с АЭС «Бушер» в Иране. Он отметил, что ситуация в районе ядерного объекта стремительно дестабилизируется в результате ударов США и Израиля, подчеркнув, что обеспечение безопасности подобных объектов должно оставаться безусловным приоритетом, передает 360.ru.

