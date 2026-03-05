Израиль пообещал учесть интересы РФ при атаках на Иран

Израиль учитывает высказанные Россией опасения в связи с угрозой атак по атомной электростанцией «Бушер», возводимой госкорпорацией «Росатом» на территории Ирана, и не рассматривает ее в качестве объекта для нанесения ударов. Об этом сообщил посол Израиля в России Одед Йосеф.