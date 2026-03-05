Израиль пообещал учесть интересы РФ при атаках на Иран

По словам посла Израиля, АЭС «Бушер» в Иране не является израильской целью.
«Израиль ведет себя ответственно, поэтому, конечно, мы принимаем во внимание этот аспект. Мы общались с российскими коллегами по этому вопросу. Цель наших атак — это военная машина иранского режима», — сообщил Йосеф. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее, 3 марта, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев объявил о вывозе сотрудников корпорации с АЭС «Бушер» в Иране. Он отметил, что ситуация в районе ядерного объекта стремительно дестабилизируется в результате ударов США и Израиля, подчеркнув, что обеспечение безопасности подобных объектов должно оставаться безусловным приоритетом, передает 360.ru.