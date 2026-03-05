Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе

В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.