Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе

ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иран установил личности виновных в ударе по школе для девочек в Минабе, передает агентство Fars со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», — говорится в сообщении агентства.

Fars отмечает, что «точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они совершали вылеты, а также их подданство», и сообщило о готовности иранской стороны «к жесткому и решительному ответу на преступление».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
