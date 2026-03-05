Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана прокомментировал инцидент с дронами в Азербайджане

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, комментируя инцидент с дроном в Нахичевани в Азербайджане, заявил, что Иран не наносит удары по соседям.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали.

«Мы не нацелены против наших соседних стран… мы должны провести расследование этого инцидента», — сказал он в видеоинтервью, опубликованном на странице азербайджанского AnewZ в соцсети X.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше