США находятся на ранней стадии операции против Ирана, заявил генсек НАТО

БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью Рейтер, что США находятся на ранней стадии своей военной кампании против Ирана.

Источник: AP 2024

«Очевидно, что сейчас мы находимся на ранней стадии этой кампании — сейчас четвертый или пятый день, например, с прошлой субботы — и будет трудно точно оценить, чем все это закончится в ближайшие недели», — сказал он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

