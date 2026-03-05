Омич перевел миллион за тюльпаны и лишился цветов из-за мошенников

В полицию Советского округа обратился 22-летний омич, который несколько лет торгует цветами. Он рассказал, что созвонился с представителем склада в Краснодаре, договорился о покупке 20 тысяч тюльпанов и перевел миллион рублей. Попытка совершить сделку закончилась доля сибиряка потерей денег.
Как уточнили 5 марта в УМВД России по Омской области, сначала потерпевший разместил на сайте грузоперевозок объявление о доставке товара из Краснодара в Омск. Ему перезвонил незнакомец и предложил свои услуги. В назначенный срок фура не приехала в пункт назначения, шофер перестал выходить на связь. Не получив оплаченный товар, мужчина обратился к полицейским.
Предварительно было установлено, что цветы со склада вывезли в Ростов-на-Дону другому бизнесмену.
Ничего не знавший о реальном собственнике товара директор магазина флористики заплатил за цветы 700 тысяч рублей, передав их курьеру.
В настоящий момент сотрудники МВД устанавливают личности участников обманной схемы.
