Омич перевел миллион за тюльпаны и лишился цветов из-за мошенников

Продавец заказал 20 тысяч цветов в Краснодаре, груз увезли в Ростов-на-Дону другому предпринимателю.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Советского округа обратился 22-летний омич, который несколько лет торгует цветами. Он рассказал, что созвонился с представителем склада в Краснодаре, договорился о покупке 20 тысяч тюльпанов и перевел миллион рублей. Попытка совершить сделку закончилась доля сибиряка потерей денег.

Как уточнили 5 марта в УМВД России по Омской области, сначала потерпевший разместил на сайте грузоперевозок объявление о доставке товара из Краснодара в Омск. Ему перезвонил незнакомец и предложил свои услуги. В назначенный срок фура не приехала в пункт назначения, шофер перестал выходить на связь. Не получив оплаченный товар, мужчина обратился к полицейским.

Предварительно было установлено, что цветы со склада вывезли в Ростов-на-Дону другому бизнесмену.

Ничего не знавший о реальном собственнике товара директор магазина флористики заплатил за цветы 700 тысяч рублей, передав их курьеру.

В настоящий момент сотрудники МВД устанавливают личности участников обманной схемы.

Ранее мы рассказали, какие схемы аферисты реализуют накануне 8 Марта.

