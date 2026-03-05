Омич перевел миллион за тюльпаны и лишился цветов из-за мошенников

Как уточнили 5 марта в УМВД России по Омской области, сначала потерпевший разместил на сайте грузоперевозок объявление о доставке товара из Краснодара в Омск. Ему перезвонил незнакомец и предложил свои услуги. В назначенный срок фура не приехала в пункт назначения, шофер перестал выходить на связь. Не получив оплаченный товар, мужчина обратился к полицейским.