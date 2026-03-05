В Ростове митрополит Меркурий провел богослужение за бойцов Росгвардии

«Предстоя ныне перед образом Царицы Небесной, мы возносим молитвы о нашей Родине и о тех, кто с любовью и самоотверженностью несет служение, защищая ее от внешних и внутренних врагов. Сегодня мы молимся об утверждении нравственных идеалов и духовных ценностей и сверяем с ними свою жизнь», — сказал перед началом службы глава Донской митрополии.
Храм посетили заместитель командующего Южным округом Росгвардии по военно-политической работе полковник Алексей Галкин, сотрудники территориального управления и офицеры воинских частей ведомства, а также военнослужащие по призыву.
В завершение церемонии бойцам правопорядка вручили иконы Божией Матери, а также освятили образы святого равноапостольного великого князя Владимира и пояса «Живый в помощи». Освященные иконы и пояса будут доставлены военнослужащим в зону специальной военной операции.
Духовная акция Русской православной церкви посвящена 10-летию войск национальной гвардии и 215-летию войск правопорядка. Торжественные молебны также пройдут в Екатеринбурге, Калининграде, Смоленске и Ставрополе.