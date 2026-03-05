Белстат: мужчины и женщины в числе руководителей в Беларуси делятся 50 на 50

На руководящих должностях в Беларуси работают как мужчины, так и женщины, сообщает БеЛТА со ссылкой на зампредседателя Национального статистического комитета Наталью Тарасюк.
«Сегодня среди руководства организаций 50% — это женщины, при этом 49% — первое лицо», — подчеркнула специалист.
По словам Натальи Тарасюк, 44% женщин-руководителей имеют детей до 18 лет.
Доля женщин в парламенте выросла с 14% в первом созыве до почти 33% в последнем созыве. Много женщин, а именно 57%, работают в госслужбе высшего звена. Среди руководителей сельских, поселковых и городских исполкомов и их замов женщин 72%, среди судей — 67%.
Среди предпринимателей Беларуси 42% — это тоже женщины, причем каждая девятая из них является работодателем, то есть владельцем бизнеса. Больше половины из них — это руководители магазинов, а также ИП в сфере услуг.
