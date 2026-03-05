Выпуск молодых офицеров состоялся в Военном учебном центре ЮФУ в Таганроге

В Военном учебном центре при ЮФУ в Таганроге состоялась церемония выпуска молодых офицеров. Курсанты стали лейтенантами. Звания утвердили в соответствии с приказом министра обороны России, сообщает пресс-служба Южного федерального университета.
— Это уже юбилейный, 25-й выпуск. Ребята проходят службу в различных уголках нашей родины. По истечении первого года службы приходят отзывы от командиров их частей, и чаще всего они самые положительные. Наши ребята имеют очень глубокую базу теоретических знаний, серьезных навыков при работе на технике радиосвязи, АСУ и иных средствах коммуникаций, — отметил начальник Военного учебного центра, полковник Александр Палеев.
Заключившие контракт выпускники отправятся по распределению служить в Московскую, Воронежскую, Ленинградскую, Ростовскую области, а также в Волгоград, Москву, Санкт-Петербург, Читу и новые регионы — ЛНР и ДНР.
В рамках церемонии также состоялось прощание со знаменем ЮФУ. Кроме того, выпускники Военного учебного центра исполнили песню «Вперед, Россия!».
Добавим, за 19 лет работы Военный учебный центр при ЮФУ подготовил для Вооруженных Сил России около 900 высококлассных специалистов.
