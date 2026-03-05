Выпуск молодых офицеров состоялся в Военном учебном центре ЮФУ в Таганроге

— Это уже юбилейный, 25-й выпуск. Ребята проходят службу в различных уголках нашей родины. По истечении первого года службы приходят отзывы от командиров их частей, и чаще всего они самые положительные. Наши ребята имеют очень глубокую базу теоретических знаний, серьезных навыков при работе на технике радиосвязи, АСУ и иных средствах коммуникаций, — отметил начальник Военного учебного центра, полковник Александр Палеев.