В Ростовской области водителей предупредили о тумане на дорогах

Автомобилистов Ростовской области просят быть предельно внимательными из-за ухудшения погодных условий. В регионе установился плотный туман, который серьезно ограничивает видимость на трассах и в населенных пунктах, сообщили в донской Госавтоинспекции.
В ведомстве напомнили водителям о строгом соблюдении правил дорожной безопасности. При движении в тумане необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Обязательно следует включить ближний свет фар или противотуманные фары. От резких маневров и необдуманных обгонов лучше отказаться, так как в условиях плохой видимости они наиболее опасны.
Особое внимание водителей просят проявлять к пешеходам. Сотрудники ГАИ напоминают, что видимость менее 300 метров (дождь, туман, снегопад, сумерки) согласно ПДД считается недостаточной. В таких условиях пешеходам настоятельно рекомендуется, а вне населенных пунктов — предписано иметь при себе световозвращающие элементы, чтобы стать заметнее на дороге.
