В Ростовской области водителей предупредили о тумане на дорогах

В ведомстве напомнили водителям о строгом соблюдении правил дорожной безопасности. При движении в тумане необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Обязательно следует включить ближний свет фар или противотуманные фары. От резких маневров и необдуманных обгонов лучше отказаться, так как в условиях плохой видимости они наиболее опасны.