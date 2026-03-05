Ричмонд
В Крутинском районе Омской области отремонтировали проблемную дорогу

Работы выполнены на участке трассы Крутинка — Называевск в рамках федерального проекта.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области завершен ремонт участка автомобильной дороги Крутинка — Называевск, реализованный в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Модернизация трассы проведена в Крутинском районе для повышения безопасности и комфорта дорожного движения. О завершении ремонта сообщили в профильном ведомстве.

Подрядная организация выполнила полный комплекс работ на участке со второго по десятый километр. В ходе ремонта проведено фрезерование старого дорожного покрытия, ликвидация пучинообразований и укрепление основания методом холодного ресайклинга. Уложено два слоя нового асфальтобетона, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка и установлены новые знаки.

