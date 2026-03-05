В Крутинском районе Омской области отремонтировали проблемную дорогу

В Омской области завершен ремонт участка автомобильной дороги Крутинка — Называевск, реализованный в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Модернизация трассы проведена в Крутинском районе для повышения безопасности и комфорта дорожного движения. О завершении ремонта сообщили в профильном ведомстве.