Учителям трех районных школ в Ростовской области недоплатили 430 тысяч рублей

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области проверили, как соблюдаются трудовые права педагогов в местных школах. Выяснилось, что в трех образовательных учреждениях некоторым сотрудникам платили меньше, чем положено по закону, сообщает пресс-служба донской прокуратуры.
Руководителям школ направили представления с требованием устранить нарушения. Также по должностные лица привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).
После вмешательства надзорного ведомства педагогам пересчитали зарплату. Сумма превысила 430 тысяч рублей.
