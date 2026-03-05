Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учителям трех районных школ в Ростовской области недоплатили 430 тысяч рублей

В Ростовской области прокуратура заставила школы доплатить учителям более 430 тысяч рублей.

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области проверили, как соблюдаются трудовые права педагогов в местных школах. Выяснилось, что в трех образовательных учреждениях некоторым сотрудникам платили меньше, чем положено по закону, сообщает пресс-служба донской прокуратуры.

Руководителям школ направили представления с требованием устранить нарушения. Также по должностные лица привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

После вмешательства надзорного ведомства педагогам пересчитали зарплату. Сумма превысила 430 тысяч рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.