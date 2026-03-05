Учителям трех районных школ в Ростовской области недоплатили 430 тысяч рублей

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области проверили, как соблюдаются трудовые права педагогов в местных школах. Выяснилось, что в трех образовательных учреждениях некоторым сотрудникам платили меньше, чем положено по закону, сообщает пресс-служба донской прокуратуры.