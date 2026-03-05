ЕКА: недавняя «супервспышка» на Солнце утроила число электронов в атмосфере Марса

«У данных наблюдений есть еще один важный аспект — структура и наполнение атмосферы планет также влияет на то, как радиосигналы движутся через пространство. Если во время последующих бурь верхние слои атмосферы Марса будут столь же активно заполняться электронами, то их присутствие будет мешать нам наблюдать за его поверхностью при помощи радаров. Это следует учитывать при планировании новых миссий и разработке планов по изучению других планет», — подытожил Уилсон.