ЕКА: недавняя «супервспышка» на Солнце утроила число электронов в атмосфере Марса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Международный коллектив планетологов обнаружил, что мощнейшая вспышка на Солнце, произошедшая в мае 2024 года, утроила число «разогнанных» электронов в верхних слоях атмосферы Марса, с чем ранее ученые никогда не сталкивались. Это открытие расширило представления ученых о поведении марсианской атмосферы, сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).
«Собранные нами сведения существенно дополнили наши представления, как солнечные бури “накачивают” атмосферу Марсу энергией и заряженными частицами. Это особенно важно в контексте того, что Марс потерял почти всю свою атмосферу и огромные количества воды в результате улетучивания молекул газов и влаги в космос под действием частиц, непрерывно вырабатываемых Солнцем», — заявил научный руководитель миссии «Марс-экспресс» в ЕКА Колин Уилсон, чьи слова приводит пресс-служба агентства.
В мае 2024 года Марс пережил удар мощнейшей вспышки солнечной активности — порожденный светилом выброс плазмы столкнулся с планетой и повысил радиационный фон на ее орбите до рекордно высоких значений. Как показали замеры российско-европейского зонда «Экзомарс-TGO», данный космический аппарат всего за 68 часов поглотил столько же радиации, как за две сотни дней работы при спокойной «космической погоде».
Всего через 10 минут после начала этой бури, как отмечает Уилсон, «Экзомарс-TGO» и европейский зонд «Марс-экспресс» оказались в оптимальных точках орбиты для проведения наблюдений за тем, как этот катаклизм повлиял на состояние атмосферы Марса. Для этого ученые проследили за тем, как верхние слои воздушных оболочек четвертой планеты Солнечной системы искажают радиоволны, которыми обменивались обе межпланетных станции.
Несмотря на порожденные солнечной бурей сбои в работе электроники, ученым удалось проследить за переменами в свойствах атмосферы Марса и обнаружить, что число «разогнанных» электронов резко выросло в двух ее прослойках, расположенных на высоте в 110 и 130 км. В первой их количество увеличилось на 45%, а во второй — почти утроилось (278%). Это существенным образом изменило процессы, протекающие в марсианской атмосфере.
«У данных наблюдений есть еще один важный аспект — структура и наполнение атмосферы планет также влияет на то, как радиосигналы движутся через пространство. Если во время последующих бурь верхние слои атмосферы Марса будут столь же активно заполняться электронами, то их присутствие будет мешать нам наблюдать за его поверхностью при помощи радаров. Это следует учитывать при планировании новых миссий и разработке планов по изучению других планет», — подытожил Уилсон.