Белстат: ресурсы средней семьи в Беларуси составляют 2817 рублей в месяц

Белстат сообщил о ресурсах домашних хозяйств в Беларуси в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Белстат Беларуси сообщил об уровне жизни домашних хозяйств в 2025 году на основе выборочного обследования уровня жизни.

Так, располагаемые ресурсы на домашнее хозяйство составили 2817,2 рубля в месяц. При этом в городах и поселках городского типа эта цифра была выше — 2945 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах пониже — 2404,5 рубля в месяц.

При этом ежемесячные денежные расходы в расчете на каждое домашнее хозяйство составили 2717,2 рубля. Из этих денег 1849,7 рубля, или 68%, приходится на потребительские траты.

В структуре потребительских трат доля расходов на питание составила 37,8%, на покупку непродовольственных товаров — 35,5%, на оплату услуг — 24,4%.

