Белстат: ресурсы средней семьи в Беларуси составляют 2817 рублей в месяц

Белстат Беларуси сообщил об уровне жизни домашних хозяйств в 2025 году на основе выборочного обследования уровня жизни.
Так, располагаемые ресурсы на домашнее хозяйство составили 2817,2 рубля в месяц. При этом в городах и поселках городского типа эта цифра была выше — 2945 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах пониже — 2404,5 рубля в месяц.
При этом ежемесячные денежные расходы в расчете на каждое домашнее хозяйство составили 2717,2 рубля. Из этих денег 1849,7 рубля, или 68%, приходится на потребительские траты.
В структуре потребительских трат доля расходов на питание составила 37,8%, на покупку непродовольственных товаров — 35,5%, на оплату услуг — 24,4%.
Кстати, юрист сказала о штрафе до 900 рублей из-за птичьего помета на окнах в Беларуси.
Мы писали, что жених-бизнесмен подарил белорусской теннисистке Арине Соболенко кольцо с бриллиантом 12 карат в платиновой оправе и вставками изумрудов: «Может стоить $800 тысяч».
А еще Белгидромет рассказал о погоде в праздничный день 8 марта: Повлияет антициклон «Яннис».