Белстат: ресурсы средней семьи в Беларуси составляют 2817 рублей в месяц

Так, располагаемые ресурсы на домашнее хозяйство составили 2817,2 рубля в месяц. При этом в городах и поселках городского типа эта цифра была выше — 2945 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах пониже — 2404,5 рубля в месяц.