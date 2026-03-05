Точную погоду на 8 марта назвали в Волгоградском ЦГМС

Специалисты Волгоградского ЦГМС озвучили точный прогноз погоды на предстоящие праздники.
По данным синоптиков, в пятницу, 6 марта, в регионе ожидаются снег и снег с дождем. Дороги покроет гололедица, а ветер временами поднимется до 15−18 м/с. Температура ночью опустится от −1º до −6º, а там, где небо разъяснится, даже до −10º. Дне ожидается от −1º до +4º.
В субботу и воскресенье, 8 марта, осадков не обещают. Но по ночам похолодает при прояснении 7 марта местами до −11º, а в Международный женский день — до −14º. Днем столбик термометра поднимется до −4º, а в некоторых районах области до +1º.
В Волгограде по ночам температура будет держаться в районе −4−7º, днем в субботу немного ниже нуля — −1−3º, а в воскресенье — в районе нуля.
