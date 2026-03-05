Точную погоду на 8 марта назвали в Волгоградском ЦГМС

По данным синоптиков, в пятницу, 6 марта, в регионе ожидаются снег и снег с дождем. Дороги покроет гололедица, а ветер временами поднимется до 15−18 м/с. Температура ночью опустится от −1º до −6º, а там, где небо разъяснится, даже до −10º. Дне ожидается от −1º до +4º.