В Ростовской области до 2030 года установят порядка тысячи дорожных камер

Установка камер будет проходить в три этапа. На первом подрядчик должен создать вычислительные мощности и программное обеспечение, а также смонтировать 400 комплексов. Второй и третий предполагают установку еще 600 камер (по 300 на каждом из них). Помимо монтажа нового оборудования, концессионер займется модернизацией уже существующей сети.