В Ростовской области до 2030 года установят порядка тысячи дорожных камер

Правительство Ростовской области утвердило планы по кардинальному расширению системы фотовидеофиксации на дорогах региона. Как сообщила замгубернатора — министр транспорта Алена Беликова, в ближайшие годы на Дону появится порядка тысячи новых комплексов, фиксирующих нарушения ПДД.
Проект будет реализован по концессионной схеме с привлечением частного партнера. Общий объем инвестиций в создание и обновление инфраструктуры превысит 7,8 млрд рублей. Завершить все работы планируется к 2030 году.
Установка камер будет проходить в три этапа. На первом подрядчик должен создать вычислительные мощности и программное обеспечение, а также смонтировать 400 комплексов. Второй и третий предполагают установку еще 600 камер (по 300 на каждом из них). Помимо монтажа нового оборудования, концессионер займется модернизацией уже существующей сети.
Частный партнер возьмет на себя полный цикл работы: от сбора данных до подготовки материалов для штрафных постановлений. Вся информация будет напрямую передаваться в систему МВД. При этом для подрядчика предусмотрены штрафные санкции, если оборудование будет простаивать или работать с перебоями.
