Спрос на противозачаточные препараты на Кубани в январе вырос на 22%

За первый месяц 2026 года жители и гости Краснодарского края потратили на гормональные пероральные контрацептивы более 126,2 млн руб. Было продано около 72,4 тыс. упаковок. В январе прошлого года объем продаж противозачаточных препаратов составил 63,9 тыс. упаковок, всего в регионе на их приобретение местные жители потратили 103,6 млн руб.