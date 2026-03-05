Федеральные трассы в Нижегородской области готовят к весеннему паводку

В Нижегородской области специалисты готовятся к возможным подтоплениям федеральных трасс. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, накопившиеся объемы снега при таянии создают повышенную нагрузку на дренажные системы и водопропускные сооружения.
Подготовительные работы ведутся на трассах М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье», Р-158 Нижний Новгород — Саратов, Р-178 Саранск — Ульяновск и подъезде к Саранску от М-5 «Урал». Специалисты занимаются расчисткой подмостовых русел, водопропускных труб и водосборных сооружений ото льда, снега и мусора. На проблемных участках освобождают обочины и откосы, прокапывают воронки для отвода воды из основания дорожной одежды.
Для оперативного реагирования сформирована 21 мобильная аварийная бригада: более 120 дорожных рабочих и 90 единиц техники готовы устранять последствия паводка. Заготовлено около 4 тысяч кубометров инертных материалов и 25 кубометров пиломатериалов.
В Нижегородской области на трассах М-7, Р-177 и Р-158 будут дежурить 12 бригад, которые включают 70 человек и 54 единицы техники. Под особым контролем находятся 28 участков дорог общей протяженностью 17 километров, расположенных вблизи водоемов, а также мостовые сооружения. Для ликвидации происшествий подготовлено две тысячи кубометров инертных материалов и 18 кубометров пиломатериалов.
Для контроля ситуации на трассах в круглосуточном режиме работают 31 видеокамера, 18 метеостанций и 24 поста учета интенсивности движения. Данные в реальном времени поступают в дежурно-диспетчерскую службу, а дорожные патрули постоянно контролируют состояние покрытия.