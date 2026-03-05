Федеральные трассы в Нижегородской области готовят к весеннему паводку

В Нижегородской области на трассах М-7, Р-177 и Р-158 будут дежурить 12 бригад, которые включают 70 человек и 54 единицы техники. Под особым контролем находятся 28 участков дорог общей протяженностью 17 километров, расположенных вблизи водоемов, а также мостовые сооружения. Для ликвидации происшествий подготовлено две тысячи кубометров инертных материалов и 18 кубометров пиломатериалов.