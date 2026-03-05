Омич с револьвером угрожал убить женщину, кормившую собак, и получил срок

В Советском округе Омска мировой судья участка № 110 вынес приговор 55-летнему местному жителю. Его признали виновным в угрозе убийством, об этом сообщила 5 марта региональная прокуратура.
Днем 12 августа 2025 года фигурант, будучи пьяным, находился в лесополосе рядом с домом № 42 на улице Нефтезаводской. Мужчина достал газобаллонный револьвер и стал угрожать убийством женщине. Омичка кормила бездомных собак, которые прошли стерилизацию и чипирование и за которыми она давно ухаживала. Рядом никого не было, горожанин вел себя агрессивно, поэтому потерпевшая реально испугалась за свою жизнь.
Фигурант полностью признал вину, но после поступления дела в суд скрылся. Его объявили в розыск, меру пресечения изменили на заключение под стражу. После задержания рассмотрение возобновилось. В итоге — ранее судимый местный житель получил новое наказание: четырех месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у виновного конфисковали револьвер с патронами, использованный при совершении преступления.
Ранее мы писали, что областной суд признал законным приговор экс-чиновнику мэрии.
