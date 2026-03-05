Омич с револьвером угрожал убить женщину, кормившую собак, и получил срок

Днем 12 августа 2025 года фигурант, будучи пьяным, находился в лесополосе рядом с домом № 42 на улице Нефтезаводской. Мужчина достал газобаллонный револьвер и стал угрожать убийством женщине. Омичка кормила бездомных собак, которые прошли стерилизацию и чипирование и за которыми она давно ухаживала. Рядом никого не было, горожанин вел себя агрессивно, поэтому потерпевшая реально испугалась за свою жизнь.