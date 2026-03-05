В Екатеринбурге похоронили драматурга Коляду

Из-за большого количества людей отпевание прошло прямо на улице на Широкореченском кладбище. Прощание длилось три часа, начавшись в 11.00 по местному времени (9.00 мск). Сотни горожан несли охапки цветов, много плакали, вспоминали его добрыми словами, называя «уральским Шекспиром», «яркой звездой», «солнцем драматургии» и просто «Колей».
Когда выносили гроб с драматургом из театра, все долго и громко аплодировали, некоторые стали петь: «Пусть всегда будет Коляда».
Помимо сотен поклонников, на прощании и похоронах присутствовали родные драматурга — его сестра, брат и племянник.
В понедельник губернатор региона Денис Паслер сообщил о кончине 68-летнего Коляды. Замдиректора театра Эка Вашакидзе рассказала РИА Новости, что спектакли не отменяются, так как «он бы этого точно не хотел».
Коляда — выдающийся театральный деятель России, драматург и писатель, актер и режиссер, основатель «Коляда-Театра», автор более 120 пьес.