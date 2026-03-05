В Екатеринбурге похоронили драматурга Коляду

Из-за большого количества людей отпевание прошло прямо на улице на Широкореченском кладбище. Прощание длилось три часа, начавшись в 11.00 по местному времени (9.00 мск). Сотни горожан несли охапки цветов, много плакали, вспоминали его добрыми словами, называя «уральским Шекспиром», «яркой звездой», «солнцем драматургии» и просто «Колей».