Проект новой трамвайной ветки на северо-восток Краснодара завершат в 2026 году

Проектирование новой трамвайной ветки в северо-восточную часть Краснодара планируют завершить в первой половине 2026 года. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов во время отчета о работе городской администрации за 2025 год.
По его словам, к подготовке проекта подключились строительные компании города. Они работают над созданием новой линии, которая должна соединить улицу Московскую с северо-восточной частью Краснодара. Завершить подготовку всей необходимой проектной документации планируют в первом полугодии следующего года.
Идея строительства новой линии обсуждается уже некоторое время. Еще в мае 2025 года стало известно, что городские власти вместе с инвестором прорабатывают проект прокладки трамвайных путей от улицы Петра Метальникова до железнодорожного переезда в поселке Индустриальном.
Реализовать проект планируют без привлечения бюджетных средств. Строительством займется группа компаний «Инсити», которая осваивает расположенные в этом районе территории в рамках комплексного развития.
Во время отчета Евгений Наумов также рассказал о другом проекте развития трамвайной сети. В настоящее время продолжается проектирование линии в район Гидростроителей. Ее протяженность составит около 2,2 километра.
В рамках этого проекта планируется не только строительство новых путей, но и реконструкция отдельных участков улиц Автолюбителей и Невкипелого. Работы по проектированию этой линии начались в феврале 2025 года.
