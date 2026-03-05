Ричмонд
Проект новой трамвайной ветки на северо-восток Краснодара завершат в 2026 году

Трамвайную линию от улицы Московской в Краснодаре спроектируют к 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Проектирование новой трамвайной ветки в северо-восточную часть Краснодара планируют завершить в первой половине 2026 года. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов во время отчета о работе городской администрации за 2025 год.

По его словам, к подготовке проекта подключились строительные компании города. Они работают над созданием новой линии, которая должна соединить улицу Московскую с северо-восточной частью Краснодара. Завершить подготовку всей необходимой проектной документации планируют в первом полугодии следующего года.

Идея строительства новой линии обсуждается уже некоторое время. Еще в мае 2025 года стало известно, что городские власти вместе с инвестором прорабатывают проект прокладки трамвайных путей от улицы Петра Метальникова до железнодорожного переезда в поселке Индустриальном.

Реализовать проект планируют без привлечения бюджетных средств. Строительством займется группа компаний «Инсити», которая осваивает расположенные в этом районе территории в рамках комплексного развития.

Во время отчета Евгений Наумов также рассказал о другом проекте развития трамвайной сети. В настоящее время продолжается проектирование линии в район Гидростроителей. Ее протяженность составит около 2,2 километра.

В рамках этого проекта планируется не только строительство новых путей, но и реконструкция отдельных участков улиц Автолюбителей и Невкипелого. Работы по проектированию этой линии начались в феврале 2025 года.

Ранее сообщалось, что более 2 млн кв. метров многоквартирных домов ввели в Краснодаре.