Почему Международный женский день отмечают 8 марта: история, традиции, варианты подарков на праздник

Эти протесты вдохновили на борьбу Клару Цеткин и Розу Люксембург — немецких социалисток, революционерок и феминисток. В 1910 году на Второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене Клара Цеткин предложила учредить особый день солидарности трудящихся женщин. Ее предложение было поддержано женщинами-делегатами из 17 стран. Однако конкретная дата тогда еще не была закреплена. Праздник отмечали то в марте, то в феврале, и лишь в 1917 году дату окончательно связали с 8 марта.