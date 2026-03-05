Ричмонд
Запретный улов обернулся уголовным делом: двое браконьеров из Сатки пойдут под суд

Двое южноуральцев ловили рыбу в нерест в нацпарке на озере Зюраткуль и попались.

Источник: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

В Челябинской области двое жителей Сатки предстанут перед судом за незаконный вылов рыбы на территории национального парка. Обвинительный акт утвердил Саткинский городской прокурор, материалы уже направлены в суд.

По данным следствия, мужчины отправились на лодке с электромотором в акваторию озера Зюраткуль, расположенного в Национальный парк «Зюраткуль», в период нереста. Там они установили рыболовные сети и добыли 52 экземпляра рыбы — среди улова оказались налимы, щуки, плотва, окуни, рипус и язь.

Остановили браконьеров сотрудники Госавтоинспекции в ноябре 2025 года. В багажнике автомобиля нашли сети, электромотор и свежий улов. Ущерб от незаконной добычи превысил 19 тысяч рублей.

В ходе дознания изъяты лодка и запрещенные орудия лова. Кроме того, на автомобиль Mitsubishi Lancer наложен арест — решается вопрос о возможной конфискации. Теперь фигурантам грозит ответственность по статье о незаконной добыче водных биоресурсов, совершенной группой лиц на особо охраняемой природной территории.

Судебное разбирательство пройдет в Саткинском городском суде.