Запретный улов обернулся уголовным делом: двое браконьеров из Сатки пойдут под суд

По данным следствия, мужчины отправились на лодке с электромотором в акваторию озера Зюраткуль, расположенного в Национальный парк «Зюраткуль», в период нереста. Там они установили рыболовные сети и добыли 52 экземпляра рыбы — среди улова оказались налимы, щуки, плотва, окуни, рипус и язь.