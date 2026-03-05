Ричмонд
Омская телебашня поздравит женщин с 8 Марта световым шоу

Праздничная подсветка будет работать вечером 7 и 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

Омская телебашня включит праздничную подсветку в честь Международного женского дня. Тематическое световое шоу будет демонстрироваться 7 и 8 марта с 19:30 до 00:00, сообщили в филиале РТРС.

Грани телебашни украсят разноцветные переливы, узоры, изображения сердец и порхающих бабочек. На медиафасаде появятся солнечные мотивы, тюльпаны, розы, ирисы, а также поздравительная надпись: «8 Марта. Международный женский день! С праздником, дорогие женщины! Счастья, здоровья, любви!».

Аналогичные праздничные программы подготовлены на телебашнях в других городах России, в том числе в Астрахани, Новосибирске, Казани, Воронеже и Сочи. В столице на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительная открытка. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

