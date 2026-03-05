Физики выявили «пробелы» в теоретическом описании экзотического графенового материала

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ученые создали подход, который впервые позволил им измерить электронные свойства «муарового» графена, набора из нескольких разнородных слоев графена или его комбинаций с другими двумерными материалами. Данные замеры раскрыли пробелы в теориях, описывающих указанные структуры, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«Команде ученых, в которой мне посчастливилось работать, удалось не только увидеть муаровый потенциал напрямую, но и сравнить его с расчетами. Исследование носит революционный характер и открывает новые горизонты в изучении потенциальной структуры материалов», — пояснила научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ (Долгопрудный) Мария Сидорова, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.
Как отмечают Сидорова и ее коллеги, так называемые «муаровые» двумерные материалы сейчас вызывают особенный интерес среди физиков и инженеров. Они представляют собой конструкции из двух слоев графена, одна из прослоек которого повернута на небольшой угол по отношению к другой, или из двух разных двумерных материалов, размеры ячеек в структуре которых и их расположение немного различаются.
Эти сдвиги в положении слоев или различия в структуре материалов порождает особый «муаровый узор», который заставляет электроны внутри слоев этих двумерных материалов необычно сильно взаимодействовать друг с другом. Эти взаимодействия придают всей конструкции экзотические свойства, которые можно использовать для создания рукотворных аналогов синапсов нейронов и компонентов квантовых компьютеров.
«Пробелы» в теории.
По словам исследователей, в прошлом электростатический потенциал и другие свойства «муарового» графена и его аналогов изучались только непрямым образом транспортные или оптические измерения, так как прямые наблюдения обладали недостаточно высокими разрешением или чувствительностью. Российские ученые и их коллеги из Израиля, Сингапура, США и Японии разработали подход, который позволяет проводить подобные замеры при помощи созданных ими квантово-скручивающих микроскопов и сканирующих электронных транзисторов.
Создание этих приборов позволило физикам построить карту электростатического потенциала «муарового» материала из графена и гексагонального нитрида бора с разрешением примерно в нанометр и сравнить ее с результатами теоретических расчетов, описывающих распределение электронов по данным двумерным конструкциям. Эти замеры показали, что предсказания теории в некоторых случаях заметно расходились с тем, что видели ученые в данных наблюдениях.
«Результаты эксперимента с выровненными графеном и нитридом бора позволили впервые увидеть их потенциальную структуру, симметрия которой оказалась близка к гексагональной, в то время как теоретические расчеты предсказывали ярко выраженную С3-симметрию. И амплитуда потенциала оказалась вдвое выше, предсказанной теорией. Все это означает, что теория еще требует уточнения», — подытожила Сидорова.