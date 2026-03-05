Физики выявили «пробелы» в теоретическом описании экзотического графенового материала

Как отмечают Сидорова и ее коллеги, так называемые «муаровые» двумерные материалы сейчас вызывают особенный интерес среди физиков и инженеров. Они представляют собой конструкции из двух слоев графена, одна из прослоек которого повернута на небольшой угол по отношению к другой, или из двух разных двумерных материалов, размеры ячеек в структуре которых и их расположение немного различаются.