В Омской области начинают изучать историю родного края по новому учебнику

Авторы создавали пособие в течение двух лет, отбирая тексты и иллюстрации, добавляя интерактивные материалы. В конце 2024 года концепцию учебника и методические рекомендации для педагогов обсудили на заседании Общественной палаты региона с участием краеведов, историков, учителей. После доработки, в начале 2025-го, работу отправили в издательство «Просвещение» для редактирования и коррекции.