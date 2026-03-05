В Омской области начинают изучать историю родного края по новому учебнику

5 марта в минобразования Омской области представили оригинал-макет учебника «История родного края. Омская область». Его подготовили для пятых, шестых и седьмых классов. Курс станет дополнением к предмету «История» и охватит более 70 тысяч школьников региона. Первые занятия уже начались — для пятиклассников. Обучающихся шестых и седьмых классов это коснется с четвертой четверти текущего года.
Авторы создавали пособие в течение двух лет, отбирая тексты и иллюстрации, добавляя интерактивные материалы. В конце 2024 года концепцию учебника и методические рекомендации для педагогов обсудили на заседании Общественной палаты региона с участием краеведов, историков, учителей. После доработки, в начале 2025-го, работу отправили в издательство «Просвещение» для редактирования и коррекции.
Главная проблема, с которой столкнулись при создании пособия — расхождение между базовыми знаниями по общей истории и региональной. Оптимальным способом решения стало вовлечение школьников в проектную и исследовательскую деятельность, а также сотрудничество педагогов и авторов.
Институт развития образования Омской области провел курсы повышения квалификации для учителей, с будущим учебником детально познакомили 800 педагогов истории. На факультете истории, философии и права ОмГПУ прошла форсайт-сессия по продвижению нового курса.
Отметим, что Омская область вошла в перечень регионов, которые в 2026 году подготовят пособие для включения в Федеральный перечень государственных учебников по ТЗ минпросвещения РФ.
