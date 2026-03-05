Ричмонд
Виталий Хоценко обсудил итоги стажировки с участником программы «Время героев»

Губернатор и офицер наметили планы дальнейшей работы в системе регионального управления.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области продолжается реализация кадровой программы «Время героев». Губернатор Виталий Хоценко встретился с подполковником Кириллом Лесковым, который под личным наставничеством главы региона проходит стажировку в правительстве Омской области. Кирилл Лесков рассказал о результатах очередного этапа обучения, который был посвящен финансово-экономическому блоку.

На начальной стадии участник кадровой программы «Время героев» изучал структуру и деятельность исполнительных органов. Теперь же офицер погрузился в тонкости бюджетной политики и механизмы экономической поддержки. По его словам, такой опыт позволяет лучше понять принципы гражданского управления и высоко оценить профессионализм омской управленческой команды.

Напомним, программа «Время героев» создана по поручению Президента РФ Владимира Путина. Она готовит высококлассных управленцев из числа ветеранов и действующих участников спецоперации. Практические модули проходят в регионах под патронажем глав регионов, что обеспечивает плавную интеграцию военнослужащих в систему госуправления.

Подполковник Лесков совмещает стажировку в Омской области с учебой в мастерской управления «Сенеж», оставаясь при этом действующим офицером. Его боевые заслуги отмечены двумя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.