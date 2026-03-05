Назван самый популярный исполнитель у таксистов и курьеров

Среди треков, которые чаще всего звучали у подрабатывающих в последнее время, лидирует песня «Силуэт» Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. Кроме того, Дмитриенко стал одним из наиболее прослушиваемых исполнителей в целом — его слушают 22% опрошенных, обогнав Icegergert (21%), Macan (19%) и Басту (17%).